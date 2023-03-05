الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احسب مرتبك.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

ينتظر العاملون بالدولة تطبيق  جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، والذى يتضمن تحريك الحد الأدنى لكافة المستويات الوظيفية مع صرف علاوة سنوية وحافز إضافى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية رابعة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين.

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 جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

تتضمن الزيادة المقرر تطبيقها فى أجور العاملين بالدولة تحريك الحد الأدنى للأجور 2023 لأدنى الدرجات الوظيفية من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة، على أن يزاد الحد الأدنى للعاملين بالدرجة الثالث من 4700 جنيه لـ 5000 جنيه، ويرتفع الحد الأدنى للحاصلين على درجة الماجستير إلى 6000 جنيه والحاصلين على درجة الدكتوراه إلى 7000 جنيه.
 

الحد الأدنى للأجور 2023 

يضاف إلى تلك الزيادة علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه، إلى جانب صرف حافز إضافى تتراوح قيمته بين 300 -500 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية.


تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 

ويزاد فئات بدل المهن الطبية لما يتراوح بين 400 – 475 جنيه ، ومضاعفة حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ، ويعزز حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمقدار 300 جنيه، وأخرى مماثلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

فى سياق متصل، رصدت وزارة المالية لتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والحافز الإضافى والعلاوات السنوية أكثر من 80 مليار جنيه فى الحزمة الاستثنائية الرابعة، بخلاف 55 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات و6.5 مليار جنيه لزيادة معاشات الدعم النقدى تكافل وكرامة للأسر المستحقة، بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليار جنيه.

وتكلف وزارة المالية حاليًا كافة الإدارات المالية على مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة بأعمال الحصر للمستفيدين من القرارات حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، وآليات التطبيق اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل.

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