القومى للأجور يوضح موقف العاملين بالقطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى

أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأحور، موقف العاملين بالقطاع الخاص من الزيادة وسبب الاجتماع المقبل، قائلا: "إنه حتى الآن لا يوجد زيادات للعاملين بالقطاع الخاص، وأن الزيادة التي تحدث عنها الرئيس السيسي خاصة بموظفي الحكومة".

وأضاف السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن القطاع الخاص كان آخر بيان خاص له بزيادات الأجور تم الاتفاق فيها بأن الحد الأدنى للأجور 2700 حنيه، لافتا الى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا نظرا للتضخم لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن زيادة الأجور في القطاع الخاص.

وأوضح أنه لا يوجد شك بأنه لا يوجد صاحب مصنع أو منشأة في القطاع الخاص إلا ويرغب في تحسين أجور العاملين لديه، لافتا إلى أنه عندما يكون الموظفين في وضع أفضل فإن ذلك ينعكس على العمل".

وتابع:"أنا كممثل للقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، أقول بأنه من الممكن أن نصل إلى أعلى من 2700 كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وهذا سيتحمله صاحب العمل باعتباره جزء من هذا المجتمع".

وأردف:"الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه إن شاء الله، لكن لا يمكن تحديد قيمته حتى الآن".