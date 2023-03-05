الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القومى للأجور يوضح موقف العاملين بالقطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى

الأجور
الأجور

أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأحور، موقف العاملين بالقطاع الخاص من الزيادة وسبب الاجتماع المقبل، قائلا: "إنه حتى الآن لا يوجد زيادات للعاملين بالقطاع الخاص، وأن الزيادة التي تحدث عنها الرئيس السيسي خاصة بموظفي الحكومة". 

 

وأضاف السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن القطاع الخاص كان آخر بيان خاص له بزيادات الأجور تم الاتفاق فيها بأن الحد الأدنى للأجور 2700 حنيه، لافتا الى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا نظرا للتضخم لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن زيادة الأجور في القطاع الخاص.

 

وأوضح أنه لا يوجد شك بأنه لا يوجد صاحب مصنع أو منشأة في القطاع الخاص إلا ويرغب في تحسين أجور العاملين لديه، لافتا إلى أنه عندما يكون الموظفين في وضع أفضل فإن ذلك ينعكس على العمل".

 

وتابع:"أنا كممثل للقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، أقول بأنه من الممكن أن نصل إلى أعلى من 2700 كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وهذا سيتحمله صاحب العمل باعتباره جزء من هذا المجتمع".

 

وأردف:"الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه إن شاء الله، لكن لا يمكن تحديد قيمته حتى الآن".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 5-3-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الأحد 5 مارس 2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية