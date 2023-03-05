ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

أحالت النيابة العامة بـ محافظة بورسعيد، شيف مطبخ مشاوي إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الشروع في قتل زوجته السابقة المطلقة منه، وحددت المحكمة جلسة عاجلة لنظر القضية.



وتضمن قرار الإحالة بأنه في يوم 18 من شهر يوليو عام 2022 بدائرة قسم الزهور، شرع المتهم السيد قدري السيد السيد عليوه ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل شيف مطبخ مشاوي في قتل المجني عليها رحاب خالد محمد عبد اللطيف عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية وبيت العزم على قتلها، وذلك على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا مطواة وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا مرورها به، وما أن ظفر بها حتى باغتها بعدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض استقرت تلك الطعنات بمناطق متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات، وكان قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليها بالعلاج، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا عبارة عن مطواة.



وقالت المجني عليها رحاب محمد عبد اللطيف- 31 عامًا فني تمريض مستشفى الزهور المركزية، إنها على إثر خلاف سابق بينها وبين المتهم وحال سيرها بالطريق العام عقب انتهاء دوامها أبصرت المتهم قادما نحوها، فدار فيما بينهما حوار على أثره انصرفت، وفوجئت بتتبع المتهم لها حتى باغتها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وأحدث بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.



وشهد شخصين من أصحاب المحال التجارية المتواجدة في مكان الحادث، بأنه حال تواجدهما بالمحال خاصتهم سمعا صوت صراخ عالي وباستبيانهم لأمره، أبصرا المتهم حالة تعديه على المجني عليها، وأثبتت تحريات الضابط أحمد عبد الناصر عباس رئيس مباحث الزهور صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأكد أن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليها، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المطواة.



وبعد اعتراف المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابتها عبارة عن جرح طعني في الصدر تحت الثدي الأيسر، وجرح طعني في البطن من الأمام في منتصف البطن، وعدد ثلاث جروح قطعية في الجبهة اليسرى من البطن، وجروح قطعية في الظهر، وأن إصابة المجني عليها ذات طبيعة تحدث من أداة حادة مثل المطواة، وحدثت في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.



وتنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور رئيس الدائرة الأولي القضية يوم 7 من شهر مارس الجاري، على أن يتم نقل المتهم للمثول أمام المحكمة، التي تقضي في النهاية بحكمها في هذه الواقعة.