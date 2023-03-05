مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مضبطتي للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضبطتين الثالثة والعشرون والسابعة والعشرون وقال رئيس المجلس ان الامانة العامة لمجلس الشيوخ قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا.

وبدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب مناقشة عامة عن سياسة وزارة الثقافة واستعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح وغيرها في بناء الوعي المجتمعي وتقديم الخدمات الثقافية والفنية والمقدم من النائب باسم غازي.

كما ستشهد الجلسة مناقشة عدد من التقارير المقدمة من الأعضاء والتي جاءت كالتالي:

تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها"، والنائب محمد علي أبو حجازي، بشأن "فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث".

وتقريرَا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، والنائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة المواجهة التغيرات المناخية".

وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامله عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد".

وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن "عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلا لسوق العمل".

وتقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن اقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم وجود مقر الهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا. "والنائب حسين خضير بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي".

وعدة تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد محمد الشيخ، بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية، والنائب محمد محمد الشيخ، بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية"، والنائب محمود تركي، بشأن توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن "الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة"، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر"، والنائبة كوثر محمود، بشأن قبول "تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني، والنائب زين العابدين الإطناوي، بشأن انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل".