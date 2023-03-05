الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جوهر تصطدم ببيري والشوريجي يواجه فرج بدور الـ8 لبطولة بلاك بول للاسكواش

بطولة بلاك بول
بطولة بلاك بول

تقام اليوم فعاليات دور الـ8 لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش (رجال وسيدات).

وتشهد ملاعب بلاك بول مباريات قوية اليوم وفى بطولة الرجال يواجه محمد الشوربجي على فرج ويواجه فارس الدسوقي طارق مؤمن فيما يصطدم ديجو الياس من بيرو والمصنف الثالث عالميا بمازن هشام ويقابل مروان الشوربجي الويلزي جول ماكين.

وفي بطولة السيدات تواجه نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا الأمريكية اماندا صبحي وتصطدم الإنجليزية جورجينا كندى بالنيوزيلندية جويل كينج المصنفة الرابعة عالميا وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا بـ تنى جليس فيما تلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بالإنجليزية سارة جين بيرى


وتقام البطولة خلال الفترة من 2 الى 7مارس بجوائز مالية كبيرة. 

بطولة بلاك بول الدولية للأسكواش محمد رائف الاتحاد المصري للاسكواش اللاعبة نور الشربيني نوران جوهر علي فرج

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