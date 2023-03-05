نادى أدب قصر ثقافة المنصورة يناقش «تصورات العقل العربى عن المرأة»

يناقش نادي أدب قصر ثقافة المنصورة، «تصورات العقل العربي عن المرأة»، وذلك خلال الأمسية الثقافية، والتي تعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد، بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة.

ويحل الشاعر دكتور عمرو الشيخ، في ضيافة قصر ثقافة المنصورة، لمناقشة كتابه المشترك مع الشاعر أشرف البولاقي، والصادر عن دار ميتابوك للنشر، تحت عنوان «المرأة في العقل العربي.. قراءة في ثقافة النفي والتهميش والمصادرة»، وتناقش الكتاب وتدير اللقاء وتقدمه الشاعرة والناقدة دكتورة رشا الفوال.

والشاعر «عمرو الشيخ» عضو اتحاد كُتاب مصر، صدر له العديد من الأعمال، نذكر من بينها: "قصائد تسعى وأخرى تصل"ديوان شِعر"نشر إقليمي 2011"، و"المملوك" ديوان شعر، و"سلسلة كتابة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2013"، و"أساطير الآخرين" ديوان شعر "عن دار الأدهم 2014"، و"المقامات" ديوان شعر "عن دار النسيم 2015"، و"عادةً الشعرُ يصلُ متأخرًا" ديوان شعر "عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2016"، و”بتوقيت النزيف" ديوان شعر "عن دار بردية 2018"، و"النسوان" ديوان شعر "عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018"، و"خجل المكاشفة" ديوان شعر "عن مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية" 2021.

تصورات العقل العربي عن المرأة

يشكل كتاب «المرأة في العقل العربي»، حالة ثقافية نادرة في الواقع الثقافي العربي، إذ يخوض المثقفان المصريان، عمرو الشيخ، وأشرف البولاقي، مغامرة فكرية لمناقشة قضية المرأة في العقل العربي من خلال رحلة غير مسبوقة في اشتراكهما معًا في استدعاء الموروث الديني والثقافي والاجتماعي الذي أنتج كثيرًا من سياقات المرأة، جنبًا إلى جنب مع سياقات الراهن، دون أن يزعم أحدهما امتلاكه ليقين أو حقيقية.

بينما يصف الناقد عبد النبي عبادي، كتاب «المرأة في العقل العربي»، للشاعرين عمرو الشيخ وأشرف البولاقي بأنه: "نستطيعُ أن نتتبّعَ ثلاث علاماتٍ جوهريّة تُحيلُنا لمقدار أهميّة الكتاب الذي بين أيدينا "المرأة في العقل العربي، قراءة في ثقافة النّفي والتّهميش والمُصادرة"، أُولاهُم طبيعة القضيّة التي ناقشها الكاتبان وهي وضع المرأة في الثقافة العربيّة وفي العقل الجمعي العربي من ناحية، وصورتها هي في مرآتها الذاتية من ناحية أُخرى، وثانيهُما الطّريقة التي تألّف بها الكِتاب وتآلفت رسائلُهُ الخمسون وطبيعة الفضاء الذي أُطلقتْ فيه تلك الرسائل، وثالثهُما الانتماء الإبداعي والفِكري لكل واحدٍ من مؤلّفَيّ الكِتاب.