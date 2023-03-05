الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«راينميتال الألمانية» تعلن بناء مصنع للدبابات فى أوكرانيا..وأستاذ علاقات دولية يوضح

دبابة
دبابة

علق الدكتور عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، على إعلان شركة راينميتال الألمانية عزمها بناء مصنع دبابات في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا القرار حتى الآن ليس سياسيًا.

 

لا يجوز أن يكون قرارًا منفردًا دون إجماع

وأكد خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة تابعة للتصنيع الحربي ولابد من وجود قرار سياسي لبناء مثل هذا المصنع ويكون عليه إجماع من البرلمان، لانه لا يجوز أن يكون قرارًا منفردًا دون إجماع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نظريًا غير وارد. 

 

وتابع، أن هناك علامة تعجب حول إعلان الشركة لأن صناعة السلاح تخضع لسلطة الدولة، موضحًا أنه لا يمكن لهذه الشركة أن تطلق هذا التصريح بمفردها.

 

وأشار إلى أنه يرى أن هذا الإعلان هو مجرد ورقة ضغط على الروس وأنها بالون إعلامي بعدما أشيع عن وجود عجز في أسلحة أوروبا، وأن هذا الإعلان لا يرقى لمستوى الجدية ولو تم فعلًا فإنه لن يتم قبل عامين على الأقل. 

أستاذ العلاقات الدولية شركة راينميتال الألمانية بناء مصنع دبابات أوكرانيا البرلمان ورقة ضغ أسلحة أوروبا

مواد متعلقة

دبلوماسى سابق: يجب أن يترك «زيلينسكى» منصب رئيس أوكرانيا

مسئول روسى: أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول زابوريجيا

بتكلفة 200 مليون يورو.. شركة ألمانية تخطط لبناء مصنع دبابات فى أوكرانيا

فاصل الزغبي: الجميع يترقب تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا

روسيا: مبادرة الصين بشأن تسوية الأزمة فى أوكرانيا تتفق مع نهجنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ماليزيا: إجلاء أكثر من 42 ألف شخصا بسبب فيضانات جوهور

بعد مرور 100 عام على ميلاد الموجى.. محمد دياب يستعرض تفاصيل رحلته الموسيقية

حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية