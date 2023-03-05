«راينميتال الألمانية» تعلن بناء مصنع للدبابات فى أوكرانيا..وأستاذ علاقات دولية يوضح

علق الدكتور عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، على إعلان شركة راينميتال الألمانية عزمها بناء مصنع دبابات في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا القرار حتى الآن ليس سياسيًا.

لا يجوز أن يكون قرارًا منفردًا دون إجماع

وأكد خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة تابعة للتصنيع الحربي ولابد من وجود قرار سياسي لبناء مثل هذا المصنع ويكون عليه إجماع من البرلمان، لانه لا يجوز أن يكون قرارًا منفردًا دون إجماع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نظريًا غير وارد.

وتابع، أن هناك علامة تعجب حول إعلان الشركة لأن صناعة السلاح تخضع لسلطة الدولة، موضحًا أنه لا يمكن لهذه الشركة أن تطلق هذا التصريح بمفردها.

وأشار إلى أنه يرى أن هذا الإعلان هو مجرد ورقة ضغط على الروس وأنها بالون إعلامي بعدما أشيع عن وجود عجز في أسلحة أوروبا، وأن هذا الإعلان لا يرقى لمستوى الجدية ولو تم فعلًا فإنه لن يتم قبل عامين على الأقل.