خبير عسكرى يكشف سبب صمود «باخموت» 8 أشهر أمام القوات الروسية

قال الركن عبدالجبار العبو، الخبير العسكري، إن “باخموت” مثل قطعه الدومينو لو سقطت ستؤدي لانهيار جميع المقاطعات الأخرى بأوكرانيا.

المعركة في باخموت دخلت شهرها الثامن

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن المعركة في باخموت دخلت شهرها الثامن وذلك لعدة أسباب منها التحصينات القوية التي أقامتها أوكرانيا، بالإضافة لموقعها الجغرافي وأن المناطق المرتفعة جعلتها مسيطرة على المناطق الأخرى ولهذا خاضت معارك كثيرة.

وتابع أن السبب الرئيسي للصمود هو الأسلوب الذي اتبعته القوات الأوكرانية على الجبهة من عمليات كر وفر، وحرب شوارع مما تسبب في خسائر كبيرة لروسيا.

وأشار الخبير العسكري، إلى أنه مع بداية العام بدأت القوات الروسية بإضافة قوات العمليات الخاصة "فاجنر"، والتي قامت بتطويق المنطقة والسيطرة عليها مما جعل التحصينات تتهاون مؤكدًا أنه يتوقع سقوطها خلال ساعات.