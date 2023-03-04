سكولكز.. تطبيق يجمع أعضاء المنظمة التعليمية لمشاركة المحتوى فى «شارك تانك»

عرض المشترك فادي أسامة خلال حلقة اليوم من برنامج المبتكرين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مشروع “سكولكز” وهو تطبيق يجمع أعضاء المنظمة التعليمية لمشاركة المحتوى التعليمي بشكل شيق، كما يتيح لأولياء الأمور متابعة كل ما يخص المصروفات ومستوى أبنائهم التعليمي.

وقال “فادي” إن رسوم الاشتراك بالتطبيق 100 جنيه لكل طالب، مؤكدا أنه يسعى للوصول إلى مدارس المحافظات مثل القليوبية والإسكندرية، مشيرا إلى أنه متواصل مع 35 مدرسة بالفعل خلال الوقت الحالي، ليكون الابليكيشن يحتوي على إدارة المدرسة وينقسم إلى أقسام وتقييمات وخلافه، مؤكدا أنه صنع الابلكيشن بالطريقة المناسبة لمصر وليس بالطريقة الأمريكية مثل جوجل سكول.

وطلب فادي أسامة مبلغ 7 ملايين جنيه مقابل 10 % حصة من الشركة، مؤكدا أنه يخطط أن يتوسع خارج مصر وأن يصل إلى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة.

وحرص عبدالله سلام أن يدعم فادي أسامة بأن يساعده بوصوله إلى ما يقرب من 60 ألف طالب للمشاركة في الأبليكيشن، ولكنه لم يستثمر في المشروع نظرا للمبلغ المطلوب والمبالغ فيه بالنسبة له، وهو ما أيده باقي رجال الأعمال، ليغادر صاحب المشروع دون أي عرض.



ـ لجنة تحكيم برنامج shark tank egypt

وتضم لجنة التحكيم كلا من الأسماء التالية• محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"• عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير• محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs• أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا ل5 شركات مختلفة• واللجنة برئاسة أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHAوالبرنامج من تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة POD الوكيل الإعلانى بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.