إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل أمير محمد البس البالغ من العمر 12 عاما، ما تسبب بإصابته برصاصتين في أطرافه السفلية، قبل أن تعتقله.

إصابة العشرات فى بلدة بيت أمر شمال الخليل

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وفى وقت سابق من اليوم، حملت وزارة الخارجية القطرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها.