هل شرب القهوة يساعدك على إنقاص الوزن؟.. خبير تغذية يوضح

يعتبر كوب القهوة من المشروبات المنتشرة في العالم، سواء كانت ساخن أو مثلج أو منزوع الكافيين، مهما كنت تحب فنجان جو الصباحي، فالقهوة من المشروبات السائدة بمعظم دول العالم.

ووفقًا لما ذكره موقع «womenshealthmag » فالكثير من الأنظمة الغذائية تفسح المجال لتناول القهوة، ولكن قد تتساءل، هل القهوة جيدة لفقدان الوزن أم أن القهوة تزيد من وزنك؟

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة ليندا جاد الله، استشاري التغذية العلاجية، أن الأبحاث الأولية وجدت صلة بين تناول القهوة وفقدان الوزن، لكن لا يوصي بزيادة تناول القهوة أو الكافيين بناءً على ذلك.

هل شرب القهوة يساعدك على إنقاص الوزن؟

أكدت استشاري التغذية العلاجية، أنه لا توجد إجابة واضحة بنعم أو لا حول ما إذا كانت القهوة تؤثر على فقدان الوزن، حيث كانت هناك دراسات تدعم فكرة أن شرب القهوة يحفز فقدان الوزن، ولكن ليس هناك ما يكفي منها لجعلها حقيقة متفق عليها بشكل عام.

نوهت استشاري التغذية العلاجية، أنه قد يحفز الكافيين الأنسجة الدهنية البنية، أو الدهون في جسمك التي تحرق السعرات الحرارية، حيث أن شرب كوب واحد من القهوة يزيد من معدل الأيض لديك، مما يؤدي إلى حرق الدهون وفقدان الوزن.

هل يمكن لشرب القهوة أن يزيد وزنك؟

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه قد تكون هناك آثار سلبية لشرب القهوة، حيث يرتبط شرب كميات أكبر من المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة بزيادة مؤشر كتلة الجسم.

تابعت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Food & Function Journal 600 طالبًا جامعيًا ووجدت أن أولئك الذين تناولوا المزيد من المشروبات المحتوية على الكافيين عادة ما ينامون بشكل أسوأ وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى.

كما تم ربط شرب القهوة المحتوية على الكافيين بزيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يعني أن فنجان القهوة الخاص بك قد يهيئك لاتخاذ خيارات وجبات خفيفة سيئة في وقت لاحق من يومك.

ومن ناحية أخرى، أظهرت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Food Science، أن شرب كوب من القهوة المحتوية على الكافيين يفسد براعم التذوق لدى الكثيرين، فشرب القهوة حتى قبل ست ساعات من موعد النوم يمكن أن يسبب اضطرابات النوم.