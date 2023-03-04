مستغلة الأوضاع العالمية.. لجان الإخوان تسعى لنشر الفوضى عبر منابرها الإعلامية

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية تستمر في محاولات التحريض ضد مصر عبر كافة قنواتها الإعلامية سواء المنابر الإعلامية المتمثلة في قنواتها التي تبث من الخارج أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشرهم تقارير مغلوطة طوال الفترة السابقة وكثرت في الآونة الأخيرة لإثارة الفوضى من جديد.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم؛ بدأت اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية في الخارج، والبرامج التي تبث عقب قنوات وطن والشرق ومكملين، إلا استغلال الظروف الاقتصادية متناسين أنها أزمة عالمية وليست في دولة واحدة فقط، إذ تمثلت آخر أكاذيب الإخوان في محاولة استغلال الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان، والدعوة إلى النزول في الشوارع، وهي دعوات أثبتت السنوات الماضية فشلها الذريع، الأمر الذي اعتادت عليه طوال السنوات الماضية، وتحديداً منذ إزاحتها عن الحكم فى 13 يونيو 2013.، وفشلت في تحقيق أهدافها التخريبية.

وعلّق الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، عن دور اللجان الإخوانية في محاولات نشر الفوضى الداخلية، مؤكدًا أن لجان الإخوان الإلكترونية هدفها الأساسي إطلاق الشائعات والنيل من علاقة الأشقاء بقصد التشويه وإثارة الفوضى بتقارير مفبركة ومزورة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تعمل حالياً على استغلال الملف الاقتصادي لتأليب الرأي العام ومحاولة زعزعة الثقة بين جموع الشعب المصري وهذا لن يحدث أبدًا في ظل يقظة المصريين وتصديهم المستمر أمام الشائعات الإخوانية.

وأوضح القاسمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الفراغ الكامل لدى تلك اللجان الإخوانية في استغلال القنوات التابعة للتنظيم الدولي لنشر الذعر في الدولة المصرية، منوهًا إلى أن مصر قوة كبيرة ولن تلتفت لمثل تلك الادعاءات الوهمية.

وعن لفظ الجماعة من قبل المصريين، لفت القاسمي إلى أن جموع الشعب المصري بكل فئاته لفظ الجماعة الإرهابية إلى الأبد، وأحبط كل مخططاتها بعدم عودة المظاهرات مرة أخرى، رفضاً لضرب استقرار الدولة المصرية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية المصرية تتابع بكل دقة تلك المخططات وقادرة على ردعها.