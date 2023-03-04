ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

سحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني في مباراتهما المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما اليوم على ستاد الأهلي وي السلام، بثلاثية نظيفة.

نتيجة مباراة الأهلي والقطن اليوم

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من المباراة بعد عرضية طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء القطن وسددها شريف بيسراه على يسار الحارس، ثم أضاف أحمد قندوسي، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 40



وفي الشوط الثاني، أضاف رأفت خليل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

ورفع الأهلي رصيده بالفوز في مباراة اليوم لـ4 نقاط جمعها من 3 مباريات لعبها حتى الآن بالمجموعة.

ويتصدر فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل، فيما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

ويأتي الأهلي ثالثًا في المجموعة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمة.

فيما يحتل فريق القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بالمجموعة بدون نقاط بعد تلقيه 3 هزائم.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 مارس الجاري على ملعب بريتوريا، في الثالثة عصرًا.

ثم يواجه فريق القطن الكاميروني في ملعبه يوم 17 مارس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً.

قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على ستاد الأهلي وي السلام.