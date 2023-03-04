السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

سحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني في مباراتهما المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما اليوم على ستاد الأهلي وي السلام، بثلاثية نظيفة.

 

نتيجة مباراة الأهلي والقطن اليوم

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من المباراة بعد عرضية طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء القطن وسددها شريف بيسراه على يسار الحارس، ثم أضاف أحمد قندوسي، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 40


وفي الشوط الثاني، أضاف رأفت خليل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أحيا آماله فى الصعود إلى ربع النهائى.. الأهلى يتحدى الغيابات ويهزم القطن الكاميرونى بثلاثية

سيد عبدالحفيظ: الهدف المبكر جعل مباراة القطن سهلة


ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

 

ورفع الأهلي رصيده بالفوز في مباراة اليوم لـ4 نقاط جمعها من 3 مباريات لعبها حتى الآن بالمجموعة.

ويتصدر فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل، فيما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

ويأتي الأهلي ثالثًا في المجموعة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمة.

فيما يحتل فريق القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بالمجموعة بدون نقاط بعد تلقيه 3 هزائم.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

 

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 مارس الجاري على ملعب بريتوريا، في الثالثة عصرًا.

 

ثم يواجه فريق القطن الكاميروني في ملعبه يوم 17 مارس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً.

 

قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على ستاد الأهلي وي السلام.

ترتيب مجموعة الأهلي الاهلى القطن الكاميروني مباراة الأهلي والقطن الكاميروني ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا مجموعة الأهلي دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلى القادمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

شكل تانى.. أهالى دمياط: «حياة كريمة» وفّرت لنا كل الخدمات

موظفون وأصحاب معاشات: السيسى أنقذنا من موجة الغلاء وجشع التجار

تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد تطبيقها

طبيب الأهلى يكشف تشخيص إصابة محمد شريف فى مباراة القطن

ترقبوا شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023 القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس