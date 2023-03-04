السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من إحمرار الوجه للدوخة.. ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشكلات المزمنة التي تساهم في عرقلة حياة الكثير، حيث يتصدر سؤال ما هي أعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم؟ مواقع البحث الاجتماعي، فدائمًا ما يعتقد الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أنهم يعانون من العصبية والتعرق وصعوبة النوم أو احمرار الوجه.

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 أعراض ارتفاع ضغط الدم كامل

أوضح الخبراء بموقع « heart» أن ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت، فدائمًا ما يظهر بلا أعراض إلى حد كبير، ولكن إذا تجاهلت ضغط الدم لديك لأنك تعتقد أن عرضًا أو علامة معينة ستنبهك إلى المشكلة، فأنت تخاطر بحياتك بشكل خطير.

 

أشار الباحثون، أنه في معظم الحالات لا يسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث صداع أو نزيف في الأنف، حيث تشير أفضل الأدلة إلى أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب صداعًا أو نزيفًا في الأنف، إلا في الحالة الشديدة منه، وهي حالة طبية طارئة عندما يكون ضغط الدم 180/120.

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أعراض نادرة لارتفاع ضغط الدم:

قد ترتبط مجموعة متنوعة من الأعراض بشكل غير مباشر بارتفاع ضغط الدم، ولكنها لا تنتج دائمًا عن ارتفاع ضغط الدم مثل، بقع الدم في العين، فهو أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، ولكن لا تسبب أي من الحالتين بقع الدم.

 

كما أن إحمرار الوجه من علامات ارتفاع ضغط الدم، حيث يحدث عندما تتمدد الأوعية الدموية في الوجه، ويمكن أن يحدث بشكل غير متوقع أو استجابة لمحفزات معينة مثل التعرض للشمس والطقس البارد والأطعمة الغنية بالتوابل والرياح والمشروبات الساخنة ومنتجات العناية بالبشرة. 

 

ويمكن أن يحدث إحمرار الوجه أيضًا مع الإجهاد العاطفي، والتعرض للحرارة أو الماء الساخن، واستهلاك الكحول وممارسة الرياضة، فكل ذلك يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت. 

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وأشار الأطباء، إلى أن الدوخة يمكن أن تكون عرضًا جانبيًا لبعض أدوية ضغط الدم، إلا أنها لا تنتج عن ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لا ينبغي تجاهل هذا العرض، خاصة إذا كانت البداية مفاجئة. 

 

تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل النظم الغذائية غير الصحية مثل الاستهلاك المفرط للملح، والنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وانخفاض تناول الفواكه والخضروات، قلة النشاط البدني، استهلاك التبغ والكحول وزيادة الوزن أو السمنة.

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