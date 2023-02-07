الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحدد 6 أعراض تستوجب «التشخيص فورًا» لعلاج السكرى

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر

حددت وزارة الصحة والسكان، 6 أعراض حال ظهورها على الشخص، فإنه عليه عمل فحوصات تشخيص مرض السكرى تنمثل فى الآتي:

1- شدة العطش 

2- فقدان الوزن 

3- عدم وضوح الرؤية 

4- الشعور المستمر بالجوع 

5- الاجهاد 

6- كثرة التبول 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

وفي وقت سابق، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة تسير بكفاءة كبيرة للغاية وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، لكن هناك حالات تزداد نتيجة زيادة عدد السكان.

أضاف عبدالغفار أن جميع الخدمات الطبية بمبادرة الرئيس تقدم في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية، فضلا عن القطاع الخاص أيضًا.

وأكد متحدث الصحة اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، إضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وأفاد أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وقال متحدث الصحة إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار عبدالغفار إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع.

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