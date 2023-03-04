السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض شديد فى الحرارة

أمطار
أمطار

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أصحاب أمراض الحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الأنفية، من الخروج دون كمامات، بسبب نشاط متوقع للرياح، سرعته من 30 لـ40 كيلومترًا في الساعة، على معظم أنحاء محافظات الجمهورية.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة، يؤدي إلى انخفاض في الرؤية على مستوى المحافظات حتى شمال الصعيد.

وأوضحت غانم أن غدًا الأحد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا بفارق يتجاوز 16 درجة مئوية، محذرة من تخفيف الملابس.

وأردفت أنه متوقع انخفاض درجة الحرارة الإثنين 9 درجات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ23 درجة مئوية، نهارًا، وفي فترات الليل يسود طقس شديد البرودة، حيث تنخفض درجة الحرارة لـ11 درجة مئوية، وتسود أجواء شتوية، من شبورة مائية في الصباح الباكر.

 

اقرأ ايضًا:

«الأرصاد» تحذر من التعرض المباشر للشمس.. وتكشف حالة طقس الأسبوع

الأرصاد درجات الحرارة تقلبات جوية رياح مرضى الحساسية الصدرية

مواد متعلقة

أفضل دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. وكريمة يحذر من هذا الأمر

مصير أجور القطاع الخاص بعد قرار الرئيس زيادة المرتبات

حلمى عبدالباقى: رفضت غناء بنتى رغم موهبتها لأنى فلاح

«استفزته الصور».. «عبدالباقى» يكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

محمد الباز: حلم الثراء السريع حرام وغير أخلاقى

والدة مبتكر علاج الشوكة العظمية: «عرض المشروع أمام السيسى شرفنا»

«بدأت بهزار».. تفاصيل ابتكار طالب ثانوى علاجًا لآلام الشوكة العظمية

«موت وخراب ديار».. ضحايا تطبيق «هوج بول» فى مرمى 4 اتهامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

150 مليار جنيه لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

تفاصيل ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر تطبيق «هوج بول» (فيديو)

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

مستشار الرئيس للصحة يلقى محاضرة بهيئة الدواء حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

تجديد حبس متهم بقتل طالب جامعي في إمبابة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس