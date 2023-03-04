رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض شديد فى الحرارة

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أصحاب أمراض الحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الأنفية، من الخروج دون كمامات، بسبب نشاط متوقع للرياح، سرعته من 30 لـ40 كيلومترًا في الساعة، على معظم أنحاء محافظات الجمهورية.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة، يؤدي إلى انخفاض في الرؤية على مستوى المحافظات حتى شمال الصعيد.

وأوضحت غانم أن غدًا الأحد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا بفارق يتجاوز 16 درجة مئوية، محذرة من تخفيف الملابس.

وأردفت أنه متوقع انخفاض درجة الحرارة الإثنين 9 درجات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ23 درجة مئوية، نهارًا، وفي فترات الليل يسود طقس شديد البرودة، حيث تنخفض درجة الحرارة لـ11 درجة مئوية، وتسود أجواء شتوية، من شبورة مائية في الصباح الباكر.