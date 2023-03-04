لا يفوتك هذا المساء: وزير الصحة يتفقد مستشفى العباسية.. والتفاصيل الكاملة لمسلسل «علاقة مشروعة»

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار هامة لوزارة الصحة وأخبار فنية عن مسلسلات رمضان 2023 فى هذا السياق ترصد الدستور نشرة أخبار هذا المساء.

وزير الصحة يجرى جولة ميدانية شاملة داخل مستشفى العباسية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة العمل والخدمات المقدمة للمقيمين والمترددين على المستشفى، وكذلك أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأقسام المستشفى، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين.

أكد الوزير، خلال زيارته أن ملف الصحة النفسية يأتي على رأس أولويات العمل سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط، بل التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية الوقاية والعناية الجيدة لأصحاب الاضطرابات النفسية أو المعرضين لها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

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إيقاف إمام بـ«أوقاف الجيزة» عن العمل لمخالفته تعليمات خطبة الجمعة

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إيقاف إبراهيم محمد محمد عبدالواحد، إمام وخطيب بمسجد السلام بمنطقة أولاد علام بالدقي، بمديرية أوقاف الجيزة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تحذيرات جديدة للأئمة والخطباء بشأن خطبة الجمعة، بعد أن رصدت مخالفة تعليمات الخطبة في بعض المحافظات.

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التفاصيل الكاملة لمسلسل «علاقة مشروعة» وقنوات العرض (إنفوجراف)

يخوض النجم ياسر جلال، الماراثون الرمضاني بمسلسل "علاقة مشروعة" والذي يقدم فيه تجربة درامية جديدة مكونة من 15 حلقة فقط من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ويواصل النجم ياسر جلال على قدم وساق تصوير مشاهد وأحداث مسلسل "علاقة مشروعة" والذي يقدم خلاله موضوعًا يحارب فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي على الأسرة والأبناء وكذلك يحارب العنف ضد المرأة.





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بسبب 800 جنيه.. التحقيق مع شاب قتل عمه فى حلوان



تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة إقدام شاب على تهشيم رأس عمه، داخل شقته بمنطقة كفر العلو، للاستيلاء على مبلغ 800 جنيه كانوا بحوزته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا مفادة العثور على شخص مقتول داخل شقته، بمنطقة كفر العلو دائرة القسم.





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