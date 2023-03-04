السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إيقاف إمام بـ«أوقاف الجيزة» عن العمل لمخالفته تعليمات خطبة الجمعة

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إيقاف إبراهيم محمد محمد عبدالواحد، إمام وخطيب بمسجد السلام بمنطقة أولاد علام بالدقي، بمديرية أوقاف الجيزة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تحذيرات جديدة للأئمة والخطباء بشأن خطبة الجمعة، بعد أن رصدت مخالفة تعليمات الخطبة في بعض المحافظات.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها المحدد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتم منعه من صعود المنبر مع إحالته للمساءلة.
 

مسجد السلام منطقة أولاد علام الدقي وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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رسائل المنيا

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