التفاصيل الكاملة لمسلسل «علاقة مشروعة» وقنوات العرض (إنفوجراف)

مسلسلات رمضان 2023..

يخوض النجم ياسر جلال، الماراثون الرمضاني بمسلسل "علاقة مشروعة" والذي يقدم فيه تجربة درامية جديدة مكونة من 15 حلقة فقط من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ويواصل النجم ياسر جلال على قدم وساق تصوير مشاهد وأحداث مسلسل "علاقة مشروعة" والذي يقدم خلاله موضوعًا يحارب فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي على الأسرة والأبناء وكذلك يحارب العنف ضد المرأة.

قنوات عرض مسلسل علاقة مشروعة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال عبر قنوات ON الفضائية وقنوات الحياة الفضائية بالتزامن مع عرضه على ووتش إت الإلكترونية خلال موسم رمضان المقبل.

تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 10892

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

صناع وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

ويشارك في بطولة مسلسل علاقة مشروعة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بجانب النجم ياسر جلال كل من:

النجمة مي عمر

النجمة داليا مصطفى

الفنان مراد مكرم

الفنانة بسنت شوقى

النجمة ميمى جمال

المسلسل من تأليف سماح الحريرى

إخراج خالد مرعي

إنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ويجمع مسلسل "علاقة مشروعة" كلًا من ياسر جلال ومى عمر مجددًا في الدراما بعدما قدما سويا مسلسل "الفتوة" في شهر رمضان من عام 2020 الذى دارت أحداثه في حى الجمالية قبل 100 عام، وقدم الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزواج في نهاية الأحداث.