روسيا: مبادرة الصين بشأن تسوية الأزمة فى أوكرانيا تتفق مع نهجنا

علقت روسيا على المبادرة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة فى أوكرانيا.

وأكد السفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف، السبت، أن العديد من بنود المبادرة الصينية بشأن التسوية السياسية تتفق مع نهج روسيا.

وأعرب مورغولوف عن ترحيبه برغبة الصين في الإسهام في التسوية السلمية للنزاع، مستدركا "ندرس بعناية البنود، وكثير منها يتفق مع آرائنا"، وفقا لوكالة تاس.

وأوضح مورغولوف أن بلاده تشاطر مبادئ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا دعم موسكو لموقف الصين بشأن عدم شرعية العقوبات الأحادية التي فرضت.

وزارة الدفاع الروسية تعلن سقوط 500 جندى أوكرانى بين قتيل وجريح

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن سقوط 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح بمدينة دونيتسك، في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M 777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوريجيا، ألحق سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مركبات.

وفي منطقة دروجكوفكا بمنطقة دونيتسك، تم تدمير رادار ومنظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع إس- 300.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الماضي، مروحية من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زابوريجيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 12 صاروخا من نوع "هيمارس"، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيّرة أوكرانية.