«أمن القاهرة» ينقل مريضًا إلى المستشفى للعلاج

نقلت قوات الأمن بالقاهرة مواطنًا مريضًا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وذلك فى استجابة فورية لاستغاثة مواطن.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين التمس مساعدته فى نقله من الشقة سكنه محل البلاغ لأحد المستشفيات لتلقى العلاج لكونه مريضًا ولا يقوى على الحركة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم نقله لإحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى .