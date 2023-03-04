السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخص انتحل صفة طبيب تغذية بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ولجنة العلاج الحر ومراقبة الأغذية وإدارة تموين الدلنجات- حملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها، واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

 أسفرت تلك الحملة عن ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب تغذية، ويتخذ من محل مقرًا له مجهزًا به مكانًا للكشف ولافتة مدون عليها أسعار الكشف وبعض الأجهزة المستخدمة في الكشف "حجامة، ومطبوعات مكتوب عليها خلطة علاج السمنة والنحافة، وأكياس مكتوب عليها خلاصة سم النحل، وسرنجات أنسولين ممتلئة ومعدة للحقن"، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والتحفظ على 1757 عبوة تركيبات، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 175000 جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إدارة العلاج الشئون الصحية الرقابة والمتابعة الدكتور هاني الدلنجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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