غياب جافي عن قائمة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، اليوم السبت، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، غدًا الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإسباني، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري.

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون – إستانيس بيدرولا.

غياب جافي وليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

واستعاد تشافي خدمات مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، بينما يغيب كل من: روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبلي؛ بسبب الإصابة.

كذلك يغيب جافي عن المباراة المرتقبة أمام فالنسيا في الليجا؛ بسبب الإيقاف، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام ريال مدريد، يوم الخميس الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه ريال مدريد بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام ألميريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.