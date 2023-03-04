«تعليم مطروح» تهنئ طلاب مدرسة مصطفى أمين بالصعود لدور الـ16 بدورى أوائل الطلبة

هنأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فريق مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بعد الفوز على فريق مدرسة المقطم الثانوية، من محافظة القاهرة، والصعود لدور الستة عشر لدوري أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، والذي ينظم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن.

وفي اتصال هاتفي مع مشرفي وطلاب فريق مدرسة مصطفى هيبة، قدم وكيل تعليم مطروح التهنئة لهم بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ناقلا لهم تهنئة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتمنياته لهم بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، للاستمرار في تحقيق التميز العلمي والتفوق التعليمي، وتشريف محافظة مطروح في تلك المسابقة المعرفية التي تنال اهتمام كافة الأوساط التعليمية والإعلامية.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر للنائب صالح سلطان، رئيس حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب: النائب حسن أبوقديرة، أمين التنظيم، والنائبة سحر عيد، أمين التعليم والبحث العلمي، عرفانا بالدعم اللوجستي الإيجابي لممثل المحافظة، مما كان له عظيم الأثر وتحقيق التفوق على محافظة القاهرة والصعود لمرحلة متقدمة في تلك المسابقة.

كما قدم وكيل تعليم مطروح شكره لقطاع التعليم، برئاسة إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وموجهي عموم المواد التعليمية، على جهودهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية والإعداد الجيد لفريق المدرسة الثانوية.

دوري أوائل الطلبة بمطروح

IMG-20230304-WA0039

IMG-20230304-WA0038

IMG-20230304-WA0037

IMG-20230304-WA0034

IMG-20230304-WA0036

IMG-20230304-WA0033