السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد التدريبات العملية لمقرر اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية

اثناء الزيارة
اثناء الزيارة

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، التدريبات العملية لمقرر اللياقة البدنية والصحة لطلاب كلية التربية الرياضبة، يصاحبه الدكتور أحمد عبد الله، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم للجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية للطلاب وتعزيز القدرات العقلية لديهم، حرصت الجامعة علي تدريس مقرر اللياقة البدنية لطلاب الفرقة الأولى، بهدف تنمية مواهبهم ومهاراتهم في المجالات الرياضية، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، لتخريج أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله إلى أن رئيس الجامعة خلال جولته تفقد الطلاب أثناء التدريبات العملية لمقرر اللياقة البدنية، والذي تحرص الكلية على تدريسه باعتباره متطلبا مهما لتخرج لطلاب، ودوره الإيجابي في قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالكلية، للوصول إلى متطلبات الصحة العامة.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد أن مقرر اللياقة البدنية يهدف إلى إكساب الطلاب اللياقة البدنية والصحية للوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، إلى جانب تكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو الممارسة الرياضية.

احمد عبد الله التربية الرياضية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى عبد الخالق القدرات العقلية تنمية مواهب

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