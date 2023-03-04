تقديم الرعاية الطبية لـ813 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية أميوط مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تعمل على توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافلها الطبية، التزامًا من الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدًا بدور الأطقم الطبية التي تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في 12 تخصصًا طبيًا.

أوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عيادات القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 813 من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 65 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبني، وكيل كلية الطب لشيون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 33 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، 111 في عيادة طب الأطفال، 93 بجراحة العظام، 98 بعيادة الأمراض الجلدية، 105 بأمراض الباطنة، 30 بعيادة جراحة المسالك البولية، 112 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 18 بعيادة الجراحة العامة، 49 بعيادة الأمراض الصدرية، 13 بالنفسية والعصبية، 134 بعيادة طب وجراحة العيون، 17 بعيادة القلب والأوعية الدموية.

كما تم تحويل 65 حالة بواقع 9 أطفال، 19 عظام، 4 جلدية، 2 باطنة،1 مسالك بولية، 4 أنف وأذن وحنجرة، 3 جراحة عامة، 4 الصدر، 16 طب وجراحة العيون، 3 قلب وأوعية دموية.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 14 مواطنًا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.