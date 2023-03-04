حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بعين شمس

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته «طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الكوكايين، كمية من مخدر الحشيش، عدد 180 قرصًا مخدرًا، ميزان حساس، مبلغ مالي، وعدد 5 هواتف محمولة».

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف تفصيليًا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.