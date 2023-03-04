السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا إصابات ظاهرية.. نتائج مناظرة جثة فتاة بمدينة نصر

جثة
جثة

كشفت مناظرة جهات تحقيق مدينة نصر، اليوم الأحد، لجثة فتاة عُثِرَ عليها في حالة تحلل داخل شقتها، أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة أول مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة متحللة لفتاة داخل الحمام، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الفتاة توفيت بسبب تسريب الغاز أثناء وجودها داخل الحمام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة نصر جثة فتاة مباحث القاهرة

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وائل لطفي

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