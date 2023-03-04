«القوى العاملة» تبدأ تلقى طلبات تشغيل بشركة تأمين فى أسوان

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن بدء تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على فرص العمل من الجنسين، وذلك بمكتب عمل المحمودية المطور، للعمل بشركة مصر للتأمين على الحياة بمقر المكتب من خلال مسئولى الشركة، وتحت إشراف مباشر من مدير المديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تتطلبها سوق العمل داخل المحافظات.

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره، أنه خلال لقائه بالمتقدمين تم توضيح دور وزارة القوى العاملة ممثلة فى مديرياتها بملف التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيعهم على سوق العمل الحر، كما قام أسامة العارف، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الصعيد، بشرح طبيعة عمل الشركة وأهدافها والمزايا التى تقدمها الشركة للملتحقين بالعمل لديها، ومن جانبهم أبدى المتقدمون حماسهم للعمل واستعدادهم لبذل الجهد لإثبات ذواتهم فى العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه ستتم متابعة المتقدمين حتى تنتهى إجراءات التعيين، للوصول إلى النتيجة النهائية بأسماء المقبولين ومتابعة عملية تدريبهم قبل انخراطهم فى العمل داخل الشركة، ومنوهًا إلى استمرار جهود المديرية فى تشغيل الشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة داخل نطاق المحافظة.