«القوى العاملة»: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بقطاع المقاولات ببورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في مجال المقاولين من الباطن تحت عنوان "ما بين تجنب المخاطر وتحديد المسؤوليات"، داخل شركة TCI سنمار للبتروكيماويات، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق بورسعيد، بحضور ٣٤ عاملًا.

وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز دورها بالمنشآت والعمل على حفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وبناءً على توجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتكثيف برامج التوعية والتثقيف حول أساليب السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت لحماية العمال والمباني والمترددين.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره، أنه أكد خلال افتتاح الملتقى دور وأهمية السلامة والصحة المهنية في حماية الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية وزيادة الاقتصاد الوطني، والدعم الكامل المقدم من المديرية بكل إدارتها لجميع المنشآت في مختلف المجالات، بهدف التوعية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ علي سلامة وصحة العاملين بالشركة الام والمقاولين من الباطن في آنٍ واحد.

وأضاف مدير المديرية، أنه قام بإلقاء المحاضرة الأولى الكيميائي محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة بالوزارة تحدث خلالها عن السلامة في أماكن العمل والحرص على سلامة العاملين في جميع المواقع وتحدث أيضًا عن تصاريح العمل، وأهميتها في تأمين بيئة العمل والعمال والحفاظ على سلامتهم، وأنواع تصاريح العمل، وكيفية اعدادها وتحديد المسؤليات ، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائية حنان عباس اخصائي أول السلامة والصحة المهنية بمكتب بورسعيد استعرضت خلالها تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل موضحه مخاطر بيئة العمل بمختلف أنواعها وكيفية إدارتها و التحكم والسيطرة عليها ، وحضر الملتقي لفيف من مسؤلى الشركة ، ومحمود السقا وكيل المديرية ، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية لندا محمد سعد مدير التوجيه الفني ومفتشى السلامة والصحة المهنية بمكتبي بورسعيد وبورفؤاد.

IMG-20230304-WA0023

IMG-20230304-WA0022

IMG-20230304-WA0024

IMG-20230304-WA0026

IMG-20230304-WA0025

IMG-20230304-WA0028

IMG-20230304-WA0027

IMG-20230304-WA0030