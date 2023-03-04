السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جثة فى شوال».. ضبط المتهمين بقتل زميلهما لسرقته فى المنيا

جثة
جثة

كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعُثور على جثة عامل خردة- مقيم بدائرة المركز داخل جوال بلاستيكى، وكذا مركبة "تروسيكل" بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي خردة مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث قاما بإيهام المجنى عليه بوجود كمية من أسلاك النحاس بالمخزن الخاص بأحدهما ولدى وصوله مستقلاً مركبة "التروسيكل" ملكه قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية حتى فارق الحياة، واستوليا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول، وقاما بالتخلص من جثه المجنى عليه ومركبة "التروسيكل" بمكان العثور، كما أقرا باشتراكهما مع صديقهما مقيم بذات العنوان "أمكن ضبطه" لإزالة آثار الواقعة وتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهما، كما أرشدا عن الهاتف المحمول والمبلغ المالي "المستولى عليهما" والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

الداخلية مديرية أمن المنيا الامن العام

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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