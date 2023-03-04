يتابع مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023 المواطنين الراغبين في استخراج أوراق رسمية ( شهادة قيد عائلي، تسجيل المواليد، استخراج شهادة الوفيات، استخراج بطاقة الرقم القومي،….) في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع اقتراب الشهر الكريم والتي تختلف فيه مواعيد العمل الرسمية وتخفف فيه ساعات العمل اليومية للموظفين.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023

تستقبل مكاتب السجل المدني في كافة محافظات الجمهورية العملاء خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما عادا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين في الهيكل الإداري للدولة وتكون مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم العلاقة بين العاملين والمؤسسات.

يذكر أن مكاتب السجل المدني التابع لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تعمل طوال أيام العام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لمدة 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس حيث يحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

أبرز خدمات السجل المدني للمواطنين

تقدم مكاتب السجل المدني التابع لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في كافة محافظات الجمهورية عدة خدمات للمواطنين أبرزها ما يلي :-

1 - استخراج قيد عائلي.

2- صورة قيد طلاق مميكن.

3 - صورة قيد زواج مميكن.

4 - قيد وفاة مميكن.

5 - بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

6 - البطاقة الشخصية.

وتعمل بعض فروع مكاتب السجل المدني خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءا وهى كما يلي :-

سجل مدني أول كفر الشيخ.

مركز إصدار البحيرة.

مركز إصدار الإسكندرية.

سجل مدني الدقي.

سجل مدني النزهة.

سجل مدني سبرا الخيمة.

فرع مول سيتي ستار.

فرع ميناء القاهرة الجوي.

فرع مول طنطا.

فرع مول العرب.

فرع مول مكسيم.

الموكز النموذجي في ديوان عام القطاع.

رابط منصة مصر الرقمية لخدمات السجل المدني

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023 وكيفية قضاء الخدمات بشكل إلكتروني محور تساؤل الكثير من المواطنين حاليا حيث يمكن من خلال منصة مصر الرقيمة من خلال هذا الرابط (من هنا) استخرج كافة الأوراق الرسمية للمواطنين.

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