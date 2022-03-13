الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة أمينة السجل المدنى بالغردقة فى التزوير غدًا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة أمينة السجل المدني السابقة بالغردقة وآخرين، بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة لعدد من المواطنين بالغردقة مقابل مبالغ مالية.

وكان المستشار علاء فرج المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قد قرر حالة أمينة السجل المدني السابقة بالغردقة لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة لعدد من المواطنين بالغردقة وشمل القرار 2 من المتهمين الآخرين.

وكشفت تفاصيل القضية أن أمينة سجل مدني قسم ثان الغردقة تم إلقاء القبض عليهم وذلك بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الاقامة لمدينة الغردقة، باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك.

وكانت مباحث الأحوال المدنية بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و2 آخرين من خارج السجل المدني، بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية، وبيعها لطالبي تغيير محل الاقامة لمدينة الغردقة وذلك باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الامن المختصة بذلك الأمر، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن إجمالي الخطابات المزورة يتراوح ما بين 100 إلى 200 خطاب، وأن المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه.

وتم تحريز المضبوطات وإرفاقها في المحضر، وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين حتى تم قرار حبسهم والتجديد لهم ثم اخلاء سبيلهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنايات البحر الاحمر أولى جلسات محاكمة أمينة السجل المدني لغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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