السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برنامج «مشوارى» ينمى مهارات طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة العريش

طلاب
طلاب

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة شمال سيناء، أيام تدريب برنامج "مشواري" لتنمية مهارات وقدرات طلاب الجامعات المصرية بكلية الطب البيطري بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف للفئة العمرية من 18 حتى 24 عامًا.

وأفادت المديرية، في بيان صادر اليوم السبت، بمشاركة 50 متدربًا ومتدربة برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ شمال سيناء الدكتور عبدالفضيل شوشة.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الورش التدريبية تقدم مفاهيم الوعي الذاتي للفرد وكيف يساعده فهمه لنفسه ومعرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في المقابلات والعمل والتعامل مع الآخرين واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراته، ومعرفة التحديات التي تواجه الشخص، وكيفية العمل على تحسينها، واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير، والتدريب على مهارات حل المشكلات وصنع القرار، والتعرف على ماهية القرار، ومعرفة أساليب اتخاذ القرار وكيفية اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية ووضع الخطط المستقبلية.

من جهتها، قالت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إن برنامج مشواري يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

ويقدم الورش التدريبية محمد أبوالليل، مدرب وزارة الشباب والرياضة ومنسق تدريب مشواري بالمحافظة بإشراف الدكتور إيهاب محمد عميد الكلية، ومتابعة وإشراف أماني عبدالعظيم مديرة إدراة تمكين الشباب بمحافظة شمال سيناء.

مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء تدريب برنامج مشوارى كلية الطب البيطري بجامعة العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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