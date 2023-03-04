وزيرة البيئة تبحث سبل دعم أنشطة السياحة البيئية بمحميات الفيوم

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، خلال اجتماع اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع أحد المستثمرين بمحميات الفيوم، سبل دعم أنشطة السياحة البيئية بمحميات الفيوم، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، واستمرارًا لمشاوراتها مع كل الجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية طرح أنشطة سياحة بيئية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحمية وتتيح تجربة سياحة بيئية مميزة وممتعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية فى نفس الوقت للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمحمية بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار البيئي بالمحميات وخاصة في ظل قيام الوزارة بتدشين وحدة الاستثمار البيئي والمناخ.

من جهته، أكد محافظ الفيوم أهمية دعم الاستثمار السياحي البيئي بالفيوم لفتح آفاق جديدة للمحافظة تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعمل على تنميتها، مضيفًا: "نسعى إلى دعم الاستثمار مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكل المعايير والاشتراطات المعنية".

واستعرض المستثمر عددًا من المقترحات لتنمية فرص السياحة البيئية بمحميات الفيوم لما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية كأحد المقومات السياحية بالمكان، ولذلك لا بد أن نعمل على توفير خدمات مميزة لإتاحة تجربة سياحة بيئية ممتعة مع العمل على الترويج لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الإعلامية وتنفيذ مهرجان للصحراء ودعم أنشطة مشاهدة الطيور وغيرها من الأنشطة السياحية.

وأعربت وزيرة البيئة عن اتفاقها فى الرؤى مع محافظ الفيوم، مشددة على أهمية أن نصل إلى تطوير حقيقى لتجربة السياحة البيئية من خلال خطة عمل حقيقية يسهل تطبيقها ليتم البناء عليها وزيادة أنشطة السياحة البيئية تدريجيًا بما يتماشى مع طبيعة كل محمية.

ونوه الأنصاري إلى أن المحافظة تعمل على تنمية الفرص السياحية مع التركيز على إبراز الطبيعة الثقافية والحرف اليدوية للمجتمع المحلي، كما أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من المشروعات التي تدعم تطوير تجربة السياحة البيئية بالمحافظة.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع المستثمر للاتفاق على نقاط محددة لتكون نقطة انطلاق لتطوير السياحة البيئية بمحميات الفيوم.