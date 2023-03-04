طلب إحاطة للحكومة بشأن استيلاء «هوج بول» على 6 مليارات جنيه من المواطنين

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن استيلاء منصة "هوج بول" على 6 مليارات جنيه من أموال المواطنين.



وذكرت "أبوالسعد"، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة انتشر العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني فى مجال الفضاء الإلكتروني، وذلك دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



وأوضحت أن شركة هوج بول واحدة من تلك الشركات التي قدمت نفسها أنها متخصصة لتأجير الآلات الخاصة بتعدين العملات الرقمية، وظيفة آلة التعدين هي تشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق يكون متاحًا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن منصة هوج بول استطاعت أن تجذب آلاف المصريين بغرض الحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت أرقامًا خيالية بعرض مكسب يومي قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.



ونوهت بأن هوج بول تصطاد العملاء بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارًا في 20 يومًا متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارًا، خلال 45 يومًا يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارًا.



وطالبت هالة أبوالسعد الحكومة بالكشف عن أسباب انتشار تلك المنصات التي تخدع المواطنين وتستولي على أموالهم، وكيف تعمل بغير نطاق قانوني يحكمها.