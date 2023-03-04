حصول 6 محطات مياه شرب بسوهاج على شهادة اعتماد خطط السلامة

سلّم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور المهندس أحمد معوض، والدكتور المهندس صلاح بيومي، نائبيّ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطات مياه: (الكتكاتة النقالي - العوامية السطحية - فاوجلي المدمجة) بمركز ساقلتة بسوهاج، صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياة سوهاج، بأنه حصلت في وقتٍ سابق على شهادة سلامة ومأمونية المياه محطة مياه المنشاه المرشحة ومحطة مياه المنشاة النقالى ومحطة اولاد الشيخ المدمجة بدار السلام وان خطط سلامة ومامونية المياه ياتى في اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب وان الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة ان منهجية سلامة ومامونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه مستهدف خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تجديد الشهادة لمحطات مياه اولاد الشيخ المدمجة والمنشاه النقالي والتاهيل لحصول محطات مياه ادفا وأولاد نصير المدمجة وبيت علام المدمجة والصوامعة المدمجة والاحايوة المدمجة وكذلك التأهيل لحصول محطات صرف صحى الهجارسة والغريزات وعرابة ابو الدهب وادفا وأولاد نصير هذا بالإضافة إلى إعداد ١٣ خطة للمحطات السطحية الكبرى.