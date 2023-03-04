انقطاع الكهرباء عن الملايين ومقتل 7 أشخاص جراء العواصف بالولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل مالا يقل عن 7 أشخاص في مناطق مختلفة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العواصف، فضلًا عن انقطاع الكهرباء عن الملايين.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك، وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمترًا بحلول ظهر السبت".



وقالت بيانات "باور أوتيدج.كوم"، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين

وفي ديسمبر الماضي، احتفلت الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، وأدت في موسم السفر هذا إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وإغلاق طرق سريعة، وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأمريكيين في الولايات المتحدة، وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل، بينما اجتاح ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.

وفي ولاية نيويورك، منع التنقل في مقاطعة إيري، وقالت جينيفر أورلاندو، التي تقيم في مدينة هامبورج في المقاطعة نفسها، لوكالة «فرانس برس»: "نبقى في المنزل، لا أستطيع أن أرى الجانب الآخر من الشارع" بسبب الثلوج.

وأضافت أنها حرمت من الكهرباء أربع ساعات تقريبًا بسبب حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء.

وحرم نحو 1,5 مليون منزل من الكهرباء، خصوصًا في كارولاينا الشمالية ومين وفرجينيا، حسب الموقع الإلكتروني المتخصص "باور- اوتيج. يو إس"، وحتى مساء الجمعة، كان نحو مليون من هذه المنازل بلا كهرباء.

وضربت العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب.