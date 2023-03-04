منها «عروض مهرجان العالمى للمسرح» بالحرية للإبداع.. أجندة الدستور الثقافية

يستضيف مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، اليوم السبت، ثلاث عروض مسرحية، ضمن "عروض مهرجان العالمي للمسرح"، لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.

ففي الثالثة عصرا، تعرض مسرحية "ووزا ألبريت" من إخراج محمد هارون. يليها في السادسة مساء عرض "عزيزي ربنا"، من إخراج فكري إبراهيم، وفي الثامنة مساء، عرض "نهاية اللعبة" من إخراج محمد أيمن.

في سياق متصل، يستضيف بيت المعمار المصري، ببيت علي لبيب من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم، محاضرة بعنوان "العمارة السعيدة: تصميم المساحات المبهجة من أجل الأجيال الجديدة".

وتتناول المحاضرة إلقاء الضوء علي تصميم مناطق لعب مبهجة للأطفال بمشاركة الأطفال. بالإضافة إلي عرض ومناقشة تجربة ستديو تصميم معماري تشاركي وواقعي، مع أطفال بولاق أبو العلا والزمالك، شكل من خلاله طلاب العمارة والأطفال فريق عمل واحد قام فريق العمل بتحديد احتياجات الأطفال من أماكن تعليمية ترفيهية حرفية إنتاجية، وتعرض التجربة دكتورة نانسي عبد المنعم أستاذ المادة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- فرع القرية الذكية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يعرض بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية، الفيلم الروائي الطويل “قطار غانا”، ضمن عروض نادي السينما الأفريقية.

وفي الواحدة ظهر اليوم، تقام بمركز إبداع طلعت حرب الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بحي السيدة نفيسة، عرض جديد من عروض نادي سينما الأطفال، وورشة رسوم متحركة، وعرض فيلم "حكايات الأراجوز" تقدمها المخرجة عطية عادل خيري.

يليها في الخامسة مساء، تعقد بمركز طلعت حرب الثقافي أيضا، ندوة بعنوان "الأسرة المصرية .. حياة كريمة، يقدمها ويحاضر فيها دكتور يسري عبد الغني. ويتناول اللقاء منجزات مشروع حياة كريمة، وكيف غيرت حياة المستفيدين.

ــ حفل المنشد زين محمود بساقية الصاوي

كما يحل المنشد زين محمود، في الثامنة مساء، بضيافة ساقية الصاوي، في حفل للإنشاد الديني، والذي يقدم من خلاله باقة من أجمل أناشيده الدينية ومدائحه النبوية.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل موسيقي والذي تحييه فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني. بينما يحتضن المسرح الصغير في نفس التوقيت، حفل مركز تنمية المواهب بالأوبرا.

ــ المخرج هاني لاشين بمسرح سيد درويش

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، اللقاء الذي تنظمه جماعة الفن السابع، بالتعاون مع نادي الفيلم بأوبرا الإسكندرية، حيث يحل المخرج السينمائي هاني لاشين في ضيافة الأمسية، يدير الأمسية المايسترو شريف محيي الدين، ويعقب اللقاء عرض فيلم "الأراجوز"، للمخرج هاني لاشين، وبطولة عمر الشريف، هشام سليم، ميرفت آمين.