السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل زيارة المدعي العام الأمريكي إلى أوكرانيا

ميريك جارلاند
ميريك جارلاند

ذكر مسؤول بوزارة العدل الأمريكية أن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، قام برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا الجمعة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله: إن الرحلة لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن جارلاند تلقى دعوة إلى مدينة لفيف الأوكرانية من قبل المدعي العام الأوكراني وانضم إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جارلاند "عقد عدة اجتماعات وأكد عزمنا على تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في غزوها الجائر وغير المبرر ضد جارتها ذات السيادة".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار البانية والفراخ اليوم السبت 4 مارس فى بورصة الدواجن الرئيسية

وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل زيارة المدعي العام الأمريكي إلى أوكرانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

خبير تحكيمى يكشف أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟