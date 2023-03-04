اختيار 6 متسابقين بفئة الغناء للصعود للمرحلة القادمة من «الدوم»

اختارت لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة الغناء، والتى تشكلت من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعرى، والشاعر أمير طعيمة، 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة وهم: تمارا عماد، محمود جمعة، مصطفى ذكرى، ليديا لتشيانو، منعم يوسف، أمانى سمير.

وحرصت لجنة التحكيم على توجيه الشكر لجميع المتسابقين اللذين لم يحالفهم الحظ اليوم في الصعود للمرحلة القادمة، كما أكدت اللجنة أن الفروق بين الأصوات في هذه المرحلة طفيفة للغاية.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج الدوم كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

“الدوم” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

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