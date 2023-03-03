فى ختام حلقة اليوم.. فريق حمادة إمام يتأهل لنهائى «كابيتانو مصر»

انتهت مباراة حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر"، بفوز فريق كابتن حمادة إمام بهدف نظيف على فريق الكابتن محمد عبد الوهاب، وبهذه النتيجة يصعد فريق حمادة إمام للمباراة النهائية من المسابقة.

فوز فريق حمادة إمام

وحرص الكابتن محمد بركات، نجم منتخب مصر السابق، على تهنئة فريق حمادة إمام بتأهله للمباراة النهائية، قائلاً: انتوا أفضل فريق بيلعب كرة في “كابيتانو مصر” وسعيد بوصولكم للنهائي.

كما وجه الكابتن سعد سمير، نجم منتخب مصر، الكثير من الرسائل الإيجابية لهذا الفريق على أدائهم المشرف في المباراة، معبراً: "عندهم روح وحماس وإصرار وفيه منكم هيبقى لاعب كبير في المستقبل، بحب فيكم اللعب الجماعي والتعاون على أرض الملعب".

كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

يذكر أن كابيتانو مصر أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.