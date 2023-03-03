الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

ننشر لكم مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث كشف الموقع الرسمي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي والتي أجريت قرعتها أول أمس.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي، في حين يخوض مانشستر يونايتد مباراة ضد فولهام، أما شيفيلد يونايتد فيلتقي مع بلاكبيرن، بينما يواجه برايتون نظيره جريمسبي تاون.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023، يوم السبت 18 مارس الجاري,

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد بيرنلي، يوم السبت 18 مارس، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرن، يوم الأحد 19 مارس، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

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برايتون ضد جريمسبي تاون، يوم الأحد 19 مارس، الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر يونايتد ضد فولهام، يوم الأحد 19 مارس، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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