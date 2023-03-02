الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يُحدد 4 مباريات لمراقبة القطن الكاميروني قبل مواجهة السبت

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون واللاعبين على هامش المران اليوم، استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني المؤجلة من الجولة الأولي لدور المجموعات الأفريقي والمقرر لها مساء السبت، على ستاد السلام.

وكلف المدير الفني الجهاز المعاون له، بتجهيز ملف شامل عن الفريق الكاميروني خاصة مبارياته أمام الهلال السوادني وصن دوانز؛ من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف للمنافس.

وحدد كولر 4 مباريات للقطن الكاميروني في الدوري هناك، خاصة مع الفرق التي تنافس علي الدوري؛ لتحديد الأوراق الهجومية ونقطة الضعف لوضع التشكيل الأمثل لخوض المباراة.

وعاد الفريق الأول بالنادي لاستئناف تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها أمس في إطار الاستعداد لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها السبت المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

السويسري مارسيل كولر الاهلى القطن الكاميروني صن دوانز الدوري الداخلية

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