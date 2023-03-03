دورى أبطال إفريقيا| «كولر»: جاهزون للقاء «القطن».. ونلعب من أجل الفوز

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة القطن الكاميروني صعبة مثل جميع مباريات البطولة الإفريقية، والفريق سوف يلعب بمنتهى الجدية من أجل الفوز وحصد نقاط اللقاء.

وأوضح كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ظهر اليوم، أن الفريق سيحارب من أجل الفوز أمام فريق القطن، وأن هناك عدة إصابات بالفريق، لكن هذا الأمر لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، في ظل وجود قائمة كبيرة تضم لاعبين مميزين لديهم القدرة على تمثيل الفريق بشكل قوي.

وأشار إلى أن غياب برونو سافيو وأيمن أشرف عن المباريات خلال الفترة الماضية؛ كان بسبب الإصابة، وأن علاقته مميزة بجميع اللاعبين في الفريق.

وأضاف: «لا أنظر خلال تقييمي لأي تجربة بشكل صغير، خضت مع الأهلي ٢٦ مباراة خسرنا ثلاثة لقاءات فقط منها لقاء أمام فريق ريال مدريد أقوى فريق في العالم، وكذلك فلامنجو البرازيلي، حزين للخسارة أمام الهلال السوداني، ولكن النتائج بشكل عام تؤكد أننا فريق جيد».

وأكمل: «هناك تبعيات للإصابات والتدوير وحاجة بعض اللاعبين لمزيد من الوقت، نعم لاحظت أن هناك تأثرًا حدث بعد العودة من المشاركة في كأس العالم، ونحن نتعامل مع فريق من البشر، ولا يوجد فريق يؤدي بنفس المستوى بشكل دائم، ولكننا نعمل على الخروج من هذه المرحلة بشكل سريع».

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج إلى تحسين موقفه في المجموعة، وسوف يعمل على الفوز بكل النقاط والتعامل مع المواجهات القادمة على أنها لقاءات كئوس من أجل تصحيح المسار.



وأضاف «كولر» أنه من الطبيعي أن يواجه الفريق ضغوطًا كبيرة، وأنه يملك حلولًا للتعامل معها، مؤكدًا أنه يقود فريقًا كبيرًا هو الأهلي ويسعى للفوز دائمًا، وأن المران الأخير اليوم سوف يحسم موقف محمود كهربا من المشاركة في اللقاء بعد الخضوع للفحص الطبي.

وشدد على أن الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية، بسبب الحاجة إلى منح اللاعبين فرصة للراحة وعدم التعرض للإصابات نتيجة تلاحم المواسم.