الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: رفع أسعار الوقود بمثابة قرار «المضطر» بالنسبة للحكومة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن لجنة تسعير الوقود تجتمع كل 3 أشهر، وتتخذ قرارات إما بالزيادة أو النقصان أو التثبيت، وفقًا للمتغيرات العالمية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تحريك أسعار الوقود قرار صعب جدًا، إلا أن الحكومة عندما تتخذ القرار بالزيادة يكون بمثابة قرار المضطر الذي ليس أمامه أي طريق آخر.

ولفت محمد الباز، إلى أن صحيفة "بلومبرج" ذكرت في تقرير لها، أنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وغاز السيارات، إلا أن أسعار المحروقات في مصر تعد هي الأرخص في العالم.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة من الإجراءات لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، وتم تبكير موعد صرف الزيادات لأبريل بدلًا من يوليو، منوهًا إلى أن البعض تحدث عن أن الرئيس أصدر القرارات بسبب غضب الناس من رفع أسعار المحروقات 10%، وهذا غير معقول لأن الزيادات مدروسة من فترة، ومن غير المنطقي أن تتخذ الدولة قرارات مفاجئة وغير مدروسة.

محمد الباز لجنة تسعير الوقود أسعار الوقود الحكومة ارتفاع الأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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