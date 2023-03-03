الاهلى يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته اليوم لمباراة القطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غد السبت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي، اليوم، على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل ‏تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

وأقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني بحضور الكابتن سمير ‏عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز ‏الإداري لفريق القطن الكاميروني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كل الأمور ‏التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية ‏الإحماء والزي الخاص بكل فريق.‏

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص ‏الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من ‏اللون الأخضر بالكامل‏.