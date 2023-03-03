الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاهلى يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

تدريبات الأهلى
تدريبات الأهلى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته اليوم لمباراة القطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غد السبت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي، اليوم، على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل ‏تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

وأقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني بحضور الكابتن سمير ‏عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز ‏الإداري لفريق القطن الكاميروني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كل الأمور ‏التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية ‏الإحماء والزي الخاص بكل فريق.‏

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص ‏الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من ‏اللون الأخضر بالكامل‏.

الاهلى والقطن تدريبات الاهلى دورى ابطال افريقيا مارسيل كولر موعد مبلراة الاهلى والقطن

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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