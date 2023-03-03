زينة منصور: الحمد لله على حب الناس وبتوع الجيزة ولعوا الانتخابات (فيديو)

أعربت الفنانة زينة منصور عن سعادتها لتوافد الفنانين والفنانات اليوم على انتخابات نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات يظهر فيها عدد كبير من الفنانين بخلاف الانتخابات السابقة كان العدد أقل مما شهدته الانتخابات الجارية.

وأضافت أنها تشعر بسعادة كبيرة وتبادل مشاعر المحبة بينها وبين الجمهور وأصدقائها لافتة إلى أنها تفاجأت بتسلل بعض الصبية من الجيزة للنادي والتقطوا معهم صوراً تذكارية وأشعلوا الأجواء.

وانطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما تنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمال وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس إدارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتاً، عزوز عادل 636 صوتاً، هشام عطوة 647 صوتاً، وائل عبد الله 628 صوتاً، أحمد سلامة 589 صوتاً.

ترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم، الفنان أحمد السيد عبدالمطلب ـ أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة ـ حلمي فودة، الفنان أشرف زكي “النقيب الحالي”.

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبه، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال،محمد عاشور، محمد صلاح آدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم.

https://youtu.be/GAAa4qExXGc