الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى بكرى: ارتياح كبير فى الشارع المصرى بعد قرارات زيادة المرتبات

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال زيارته للمنيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال زيارته للمنيا، وفي مقدمتها زيادة المرتبات، أحدثت حالة من الارتياح بالشارع المصري.

وأشار بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن قرارات الرئيس السيسي عالجت أزمات متعددة تخص موظفي الدولة، وهي خطوة مهمة جدًا وضرورية، على أمل أن تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية قريبًا، ونصل لمزيد من الرؤى والانفتاح.

وأردف: "محتاجين تكاتف، ومحتاجين مساعدة الخبراء الاقتصاديين"، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة تضم خبراء اقتصاديين، لوضع سيناريوهات مسقبلية لمواجهة الأزمات.

وأشاد بكري بعمل اللجنة، قائلًا: "ادي العيش لخبازه، كلنا في مركب واحدة، ولو حصل لها حاجة الوطن والشعب ومؤسسات الدولة كله هيضيع".

من ناحية أخرى، أشاد بكري بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تعبر عن توافق بين قوى متعددة وشباب متعددين، نجحوا في الجلوس سويا وتقديم أطروحات تركز على أهداف وطنية ومصلحة الشعب.

ولفت إلى أنه لأول مرة تحقق قناة السويس حصيلة هي الأعلى في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحقق هذا العام  8 مليارات دولار.

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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