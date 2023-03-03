تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: جاهزون للقتال ضد ليفربول

يتطلع إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لتجربة الأجواء العدائية في ملعب أنفيلد، عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول للمرة الأولى منذ توليه تدريب مانشستر يونايتد.

وبعد أن فاز بأول ألقابه كمدير فني لمانشستر يونايتد، بتتويجه بكأس رابطة الأندية المحترفة الأسبوع الماضي، وتغلبه على برشلونة في الدوري الأوروبي وحجز مقعد في دور الثمانية بكأس إنجلترا، ينقل تن هاج تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الفوز بمباراة الأحد سيبقي مانشستر يونايتد في وضع يمكنه من الحصول على أفضلية في حال تعثر أرسنال أو مانشستر سيتي، بينما الخسارة ستعزز آمال ليفربول في التواجد في المربع الذهبي.

وقال تن هاج :"أتطلع لهذه المباراة، الأجواء. سيكون شيئا عظيما، سيكون هناك شعور عدائي تجاهنا، ولكننا نحب ذلك".

وأضاف :أعلم أن هؤلاء اللاعبين، فريقي، سيكونون جاهزين للذهاب إلى هناك والقتال، والذهاب لهناك بثقة. نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، نعلم أننا سنعاني وأنه يجب علينا أن نضحي لكي نحصل على نتيجة جيدة".

وأردف :"أعتقد أن فريقنا، وعقليتنا بشكل عام جيدة للغاية. أعتقد أن لدينا العديد من القادة الذين يحددون طبيعة العقلية، و يضعون المعايير، ويتحكمون فيها ، ويصححون إذا كان هناك حاجة لذلك. أعتقد أننا سعداء بهذه العملية، ولكنها يمكن أن تكون دائما أفضل. يجب أن يكون هذا هو النهج".

وبينما كان هذا الموسم الأول ناجحا لتن هاج، إلا أن نتائج مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام منافسيه كانت علامة سوداء، حيث خسر أمام مانشستر سيتي وأرسنال.

ويرى مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يوجد أي سبب لعدم تمكنهم من الفوز في أنفيلد، وقال :" أعتقد، أنه بعيدا عن أرضناـ قدمنا حقيقةً بعض الأداء الجيد".

وأردف :" بالنسبة لي، لا يوجد فرق- الملعب حجم واحد في كل الأماكن، هناك ثلاثة حكام، وحكم رابع، الكرة موجودة، وهناك هواء في الكرة".

